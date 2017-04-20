Бержерон, Кеслер и Койву номинированы на «Селке Трофи»

НХЛ объявила номинантов на «Селке Трофи», приз лучшему форварду сезона оборонительного плана. В их число вошли Патрис Бержерон («Бостон»), Райан Кеслер («Анахайм») и Микко Койву («Миннесота»).

31-летний Бержерон становился обладателем награды три раза (2012, 2014, 2015), а 32-летний Кеслер побеждал в этой номинации еще раньше – в 2011 году, когда играл за «Ванкувер».

34-летний Койву впервые номинирован на «Селке Трофи» и стал вторым в истории клуба претендентом на этот приз. Ранее в 2003 году в число номинантов попал Уэс Уолц.

Победитель будет назван во время ежегодной церемонии вручения индивидуальных призов, которая запланирована на 21 июня в Лас-Вегасе, напоминает RT.

Добавим, что в прошлом сезоне обладателем «Селке Трофи» стал форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар.