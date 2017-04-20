УЕФА назвал четырех игроков, претендующих на звание лучшего по итогам ответных матчей в Лиге чемпионов
Сегодня на официальном сайте УЕФА стартовало голосование за выбор лучшего игрока по итогам ответных матчей в рамках четвертьфинала.
Отмечается, что на звание претендуют форвард «Монако» Килиан Мбаппе, забивший гол в ворота дортмундской «Боруссии» (3:1), хавбек «Ювентуса» Хуан Куадрадо, а также полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен, заработавший пенальти в матче с «Реалом» (2:4), и нападающий «Лестера» Джейми Варди, который забил гол в ворота «Атлетико» (1:1).
Добавим, что завтра, 21 апреля, состоится жеребьевка полуфинальных матчей.
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