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Медведева побила рекорд мира в короткой программе на командном чемпионате мира в Токио

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Медведева побила рекорд мира в короткой программе на командном чемпионате мира в Токио
Источник: Gettyimages.ru

Россиянка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд по сумме баллов за короткую программу на командном чемпионате мира в Токио (Япония).

Прошлое достижение также принадлежало россиянке. В Японии Медведева набрала за свой прокат 80,85 балла. Предыдущий мировой рекорд - 79,21 балла был установлен фигуристкой в 2016 году в Финале Гран-при в Марселе. 

Таким образом, двукратная чемпионка мира выиграла короткую программу на командном чемпионате мира среди одиночниц. Еще одна россиянка Елена Радионова стала второй, японка Маи Миара – третьей. 

После двух видов из восьми Россия вышла на первое место в командном зачете.  

Токио (Япония)
Командный чемпионат мира
Женщины
Короткая программа

1. Евгения Медведева – 80,85
2. Елена Радионова (обе – Россия) – 72,21
3. Маи Миара (Япония) – 72,10

Командный зачет:

1. Россия – 33
2. Япония – 26
3. США – 24

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