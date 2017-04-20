Медведева побила рекорд мира в короткой программе на командном чемпионате мира в Токио
Россиянка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд по сумме баллов за короткую программу на командном чемпионате мира в Токио (Япония).
Прошлое достижение также принадлежало россиянке. В Японии Медведева набрала за свой прокат 80,85 балла. Предыдущий мировой рекорд - 79,21 балла был установлен фигуристкой в 2016 году в Финале Гран-при в Марселе.
Таким образом, двукратная чемпионка мира выиграла короткую программу на командном чемпионате мира среди одиночниц. Еще одна россиянка Елена Радионова стала второй, японка Маи Миара – третьей.
После двух видов из восьми Россия вышла на первое место в командном зачете.
Токио (Япония)
Командный чемпионат мира
Женщины
Короткая программа
1. Евгения Медведева – 80,85
2. Елена Радионова (обе – Россия) – 72,21
3. Маи Миара (Япония) – 72,10
Командный зачет:
1. Россия – 33
2. Япония – 26
3. США – 24