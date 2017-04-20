Гоночная команда «Arctic Energy» начинает сезон в чемпионате Франции

22-23 апреля во французском городе Леденон состоятся первые этапы Кубка Mitjet 2L и чемпионата Франции Supertourisme V6 3.5L. В гонках примут участие пилоты российской команды «Arctic Energy».

«Мы вылетаем во Францию 21 апреля, - говорит владелец и капитан «Arctic Energy» Сергей Егоров. – Мы уверены, что этот гоночный уикенд во Франции позволит пилотам нашей команды подойти в наилучшей форме к гонке поддержки сочинского этапа Формулы-1, который состоится в конце апреля. Участие в первом этапе Кубка Франции – это тренировка в условиях, приближенных к боевым».

В предстоящем сезоне команда «Arctic Energy» будет представлена на всех семи этапах Кубка Франции, пять из которых пройдут непосредственно во Франции, один – в Бельгии, один – в Испании. Завершится европейский сезон для пилотов «Arctic Energy» 24-часовой гонкой на машинах Mitjet 2L в конце ноября на трассе Портимао в Португалии.

Команда «»Arctic Energy»» была создана в 2013 году владельцем российской гоночной серии MitjetСергеем Егоровым, который по совместительству является практикующим пилотом. Кроме Сергея Егорова от «Arctic Energy» в гонкax Леденон на машинах Mitjet 2L примут участие Нерсес Исаакян, Михаил Макаровский, Игорь Муравлев. Еще один пилот команды Повилас Янкавичюс параллельно выступит в чемпионате Франции Supertourisme V6 3.5L.

«На прошлой неделе пилоты «Arctic Energy» уже выезжали во французский Альби для проведения тестовых заездов, - говорит пилот команды Повилас Янкавичюс. – Перед стартом сезона во Франции нам необходимо было проверить технику, физическую подготовку членов команды, определить наш текущий уровень, познакомиться с новым техническим персоналом, обсудить планы с организатором. Нам повезло с погодой – было ясно и температура держалась в районе 25 градусов. Протестировав технику и самих пилотов, могу сказать, что к старту сезона мы подходим в полной боевой готовности».

Трассу в городке Леденон, где 22-23 апреля пройдет первый этап чемпионата Франции, строили в начале 70-х годов, после чего здесь проводились гонки Формулы-1. Трасса является единственной во Франции, трек которой функционирует против часовой конфигурации. Гоночная техника «Arctic Energy» во время сезона базируются во Франции, недалеко от Тулузы, в штаб-квартире основателя серии Mitjet Жана-Филиппа Дaйро.



