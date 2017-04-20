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Жерар Пике: Даже не в самой лучше форме «Барселона» может обыграть «Реал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после ответного матча с «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Реалом» в 33-м туре испанской примеры.

«Конечно, вылет из Лиги чемпионов повлияет на психологическое состояние команды, потому что мы тоже люди. В воскресенье «Барселону» ждет еще один большой матч. Мы отправимся в Мадрид за победой. Даже если мы не в самой лучшей форме, у нас есть шансы увезти три очка. Таково мое мнение», – заявил Пике.

Напомним, матч против «Реала» команда Луиса Энрике проведет 23 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало матча – в 21.45 мск.

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