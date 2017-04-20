Герман Зонин: ЧМ-2018 не провалится, все крупные события в России были прекрасно организованы

Заслуженный тренер СССР Герман Зонин высказался о поиске спонсоров для чемпионата мира 2018 года в России.

«Без спонсоров нынче никак нельзя, без них чемпионат мира может провалиться. Думаю, правда, что у нас до этого не дойдет. Все крупные спортивные события, которые проходили в нашей стране, всегда были прекрасно организованы. В крайнем случае, необходимые средства возьмут из бюджета», – приводит «Свободная Пресса» слова Зонина.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.