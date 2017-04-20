Лебзяк возглавил сборную Туркмении по боксу

Бывший тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк сообщил, что официально возглавил команду Туркмении.

- Я возглавил сборную Туркмении на олимпийский цикл, - сказал Лебзяк. - У нас стоит задача выиграть медали на Олимпийских играх. Были также предложения из Канады и Азербайджана, но я выбрал Туркмению. Условия хорошие, есть база и все необходимое.

Напомним, что к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро сборную России готовил Александр Лебзяк. Под его руководством российские боксеры на Играх-2016 завоевали одну золотую награду, одну серебряную и две бронзовые.

Позже исполком Федерации бокса России в сентябре 2016 года принял решение не продлевать сотрудничество со специалистом.