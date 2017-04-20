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Алли, Канте, Азар и Кейн вошли в символическую сборную PFA, Ибрагимович – нет

Источник:  Профессиональная футбольная ассоциация (The PFA)Комментарии

Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) составила символическую сборную сезона 2016/2017.

Сборная премьер-лиги:

вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»);

защитники: Кайл Уокер («Тоттенхэм»), Давид Луиз («Челси»), Гари Кэйхилл («Челси»), Дэнни Роуз («Вашингтон»);

полузащитники: Деле Алли («Тоттенхэм»), Нголо Канте («Челси»), Эден Азар («Челси»), Садьо Мане («Ливерпуль»);

форварды: Харри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон»).

Таким образом, в состав символической сборной вошли по четыре игрока «Челси» и «Тоттенхэма», а также по одному – из «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Эвертона».

Отметим, что в сборную не попал форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, а также ни одного игрока «Арсенала» и «Манчестер Сити».

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