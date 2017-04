Алли, Канте, Азар и Кейн вошли в символическую сборную PFA, Ибрагимович – нет

Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) составила символическую сборную сезона 2016/2017.

Сборная премьер-лиги:

вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»);

защитники: Кайл Уокер («Тоттенхэм»), Давид Луиз («Челси»), Гари Кэйхилл («Челси»), Дэнни Роуз («Вашингтон»);

полузащитники: Деле Алли («Тоттенхэм»), Нголо Канте («Челси»), Эден Азар («Челси»), Садьо Мане («Ливерпуль»);

форварды: Харри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон»).

#PFAawards | The PFA Premier League Team of the Year sponsored by @OfficialPanini pic.twitter.com/eQfXZ6h5Ll