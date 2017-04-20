Алли, Канте, Азар и Кейн вошли в символическую сборную PFA, Ибрагимович – нет
Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) составила символическую сборную сезона 2016/2017.
Сборная премьер-лиги:
вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»);
защитники: Кайл Уокер («Тоттенхэм»), Давид Луиз («Челси»), Гари Кэйхилл («Челси»), Дэнни Роуз («Вашингтон»);
полузащитники: Деле Алли («Тоттенхэм»), Нголо Канте («Челси»), Эден Азар («Челси»), Садьо Мане («Ливерпуль»);
форварды: Харри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон»).
#PFAawards | The PFA Premier League Team of the Year sponsored by @OfficialPanini pic.twitter.com/eQfXZ6h5Ll— PFA (@PFA) 20 апреля 2017 г.
Таким образом, в состав символической сборной вошли по четыре игрока «Челси» и «Тоттенхэма», а также по одному – из «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Эвертона».
Отметим, что в сборную не попал форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, а также ни одного игрока «Арсенала» и «Манчестер Сити».