Дани Алвес: Неймар должен проще относиться к футболу, это всего лишь поражение

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес дал комментарий после ответного матча с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:0). Напомним, по итогам этого противостояния в полуфинал вышел действующий чемпион серии а.

«Мне было очень тяжело, но я рад за своих партнеров. Этот вечер принес мне много добрых воспоминаний, потому что я провел на «Камп Ноу» не один сезон. Мне всегда приятно увидеть своих друзей, но с другой стороны, мне грустно, потому что они покидают Лигу чемпионов. Конечно, это больно, но такова наша профессия.

Сказал Неймару после окончания игры, что это футбол и нужно относиться ко всему намного проще. Он знает, что я не хотел поражения «Барселоны», потому что мы прошли многое. Однако, в таких матчах свои чувства нужно оставлять в стороне. Каждый защищал интересы своей команды. Неймар должен понять, что это просто поражение. Ему нужно двигаться дальше», – приводит слова бразильца Football Espana.

Читайте также:

«Ювентус» внушает страх, ни одна команда не захочет встретиться с нами»