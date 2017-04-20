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Алексей Сорокин: Можем пригласить Блюменталя на Кубок конфедераций

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин отреагировал на призыв американского сенатора Ричарда Блюменталя отобрать у России право проведения чемпионата мира и Кубка конфедераций.

«Можем пригласить его (Блюменталя) на Кубок конфедераций. Не первое письмо и не последнее. Мы настолько увлечены подготовкой того, что он призывает пересмотреть, что нам комментировать некогда такие письма», – приводит «Р-Спорт» слова Сорокина.

Напомним, в среду Блюменталь обратился с письменным обращением в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино пересмотреть решение о проведении Кубка конфедераций и чемпионата мира в России.

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