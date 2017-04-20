Виталий Мутко: Медведева - умница, и мы это знаем

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал выступление фигуристки Евгении Медведевой на командном чемпионате мира в Токио.

Россиянка побила свой мировой рекорд в короткой программе.

- Женя умница, и мы это знаем. И это ведь только ее первое выступление на этом турнире. В конце сезона такое выступление! Молодец, - заявил Мутко.

В Японии Медведева набрала за свой прокат 80,85 балла. Предыдущий мировой рекорд - 79,21 балла был установлен фигуристкой в 2016 году в Финале Гран-при в Марселе.