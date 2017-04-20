Пилот «Рено» Сироткин примет участие в сессии свободных заездов на этапе «Ф-1» в Сочи

Как сообщает SMP Racing, резервный пилот «Рено» из России Сергей Сироткин примет участие в сессии свободных заездов на этапе чемпионата «Формулы-1» в Сочи, который состоится в Сочи.

«Следующая точка старта – российская трасса в Сочи, где я проведу пятничную практику. Очень приятно и волнительно выступать дома, перед российскими болельщиками. Я с нетерпением жду этот уик-энд и приглашаю всех на «Сочи Автодром», чтобы вживую увидеть этот праздник автоспорта – «Формулу-1», – сказал спортсмен из РФ.

Напомним, воспитанник программы SMP Racing Сироткин в апреле 2016 года стал тестовым пилотом «Рено» в «Формуле-1», а в феврале этого года спортсмен был представлен в качестве резервного пилота на презентации нового болида команды.

В среду во второй день тестовых заездов в Бахрейне Сироткин показал девятый результат, проехав один из кругов за 1 минуту 32,287 секунды.