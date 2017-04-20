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«Реал» обозначил Де Хеа главной трансферной целью, Куртуа – запасной вариант

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает talkSPORT со ссылкой на издание The Sun, голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа по-прежнему является главной целью мадридского «Реала» в летнее трансферное окно. 

Согласно источнику, испанский клуб готов выложить за воспитанника мадридского «Атлетико» 60 млн фунтов. При этом, «сливочные» обозначили запасной вариант и это Тибо Куртуа из «Челси», который также выступал за «матрасников» на правах аренды.

«Де Хеа – наша главная цель. Ожидается, что он перейдет в команду по окончании сезона», – заявил источник в «Реале».

Отметим, что вратарь сборной Испании был близок к переезду в «Реал» в 2015 году, однако, тогда трансфер не состоялся, поскольку стороны не успели вовремя оформить все нормативные документы. 

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