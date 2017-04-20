Максим Цветков стал лейтенантом российской армии

В Национальном центре управления обороной состоялось чествование спортсменов-военнослужащих, завоевавших медали III зимних Всемирных военных игр в Сочи.

Среди тех, кому вручили ведомственные награды, а также очередные воинские звания, были победители и призеры международных соревнований по биатлону, скалолазанию, ориентированию на лыжах, шорт-треку и лыжным гонкам.

«В 2014 году в Сочи прошла лучшая Олимпиада в истории, а теперь и лучшие Военные игры, за что надо сказать «спасибо» Министерству обороны России и лично руководителю ведомства Сергею Шойгу. Победа наших спортсменов в общекомандном зачете – это лишнее подтверждение лидерских позиций представителей ЦСКА на международной спортивной арене. Недаром армейцы составляют основу олимпийской сборной страны», – сказал Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Напомним, российская команда завоевала 22 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второе место заняли итальянские спортсмены (8-6-6), третье – французы (6-12-5).

Чемпион мира по биатлону Максим Цветков, который принес сборной России две золотые и одну бронзовую медали, стал лейтенантом российской армии.

На мероприятии присутствовал бывший главный тренер ПФК ЦСКА Леонид Слуцкий. Памятная фотография со Слуцким стала еще одной наградой для Цветкова, который болеет за армейцев с пятого класса.

«Биатлон – один из моих любимых зимних видов спорта. Конечно, я следил за победной эстафетой Максима на чемпионате мира в Хохфильцене, и теперь рад встретиться с героем вживую. Очень нервничаю: все-таки никто из футболистов, которых я тренировал, не становился чемпионом мира», – признался тренер.

Был счастлив познакомиться лично, эмоции🔥 #цска #футбол Публикация от Максим Цветков, Биатлон (@maksim_tsvetkov) Апр 19 2017 в 10:28 PDT

Также очередные воинские звания получили лейтенант Наталья Коростелева (победитель Игр по лыжным гонкам в командном зачете), лейтенант Виктор Васильев (тренер команды по зимним видам спорта), старший лейтенант Андрей Ламов (победитель Игр по спортивному ориентированию на лыжах в командном зачете).