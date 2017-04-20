Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия (U-18)- : -Словакия (U-18)
Футбол  Шальке 04- : -Аякс
Футбол  Бешикташ- : -Лион
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Футбол  Генк- : -Сельта
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Андерлехт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Максим Цветков стал лейтенантом российской армии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Национальном центре управления обороной состоялось чествование спортсменов-военнослужащих, завоевавших медали III зимних Всемирных военных игр в Сочи.

Среди тех, кому вручили ведомственные награды, а также очередные воинские звания, были победители и призеры международных соревнований по биатлону, скалолазанию, ориентированию на лыжах, шорт-треку и лыжным гонкам.

«В 2014 году в Сочи прошла лучшая Олимпиада в истории, а теперь и лучшие Военные игры, за что надо сказать «спасибо» Министерству обороны России и лично руководителю ведомства Сергею Шойгу. Победа наших спортсменов в общекомандном зачете – это лишнее подтверждение лидерских позиций представителей ЦСКА на международной спортивной арене. Недаром армейцы составляют основу олимпийской сборной страны», – сказал Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Напомним, российская команда завоевала 22 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второе место заняли итальянские спортсмены (8-6-6), третье – французы (6-12-5). 

Чемпион мира по биатлону Максим Цветков, который принес сборной России две золотые и одну бронзовую медали, стал лейтенантом российской армии.

На мероприятии присутствовал бывший главный тренер ПФК ЦСКА Леонид Слуцкий. Памятная фотография со Слуцким стала еще одной наградой для Цветкова, который болеет за армейцев с пятого класса.

«Биатлон – один из моих любимых зимних видов спорта. Конечно, я следил за победной эстафетой Максима на чемпионате мира в Хохфильцене, и теперь рад встретиться с героем вживую. Очень нервничаю: все-таки никто из футболистов, которых я тренировал, не становился чемпионом мира», – признался тренер.

Был счастлив познакомиться лично, эмоции🔥 #цска #футбол

Публикация от Максим Цветков, Биатлон (@maksim_tsvetkov)

Также очередные воинские звания получили лейтенант Наталья Коростелева (победитель Игр по лыжным гонкам в командном зачете), лейтенант Виктор Васильев (тренер команды по зимним видам спорта), старший лейтенант Андрей Ламов (победитель Игр по спортивному ориентированию на лыжах в командном зачете).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Леонид Слуцкий: Был выжат так, будто тренировал «Барселону» или «Ювентус»Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своих впечатлениях после работы комментатором ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» (0:0) на телеканале «Матч ТВ».Тренеры у микрофона. Микулик – о комментаторе СлуцкомТренеры у микрофона. Микулик – о комментаторе СлуцкомОбозреватель «Советского спорта» обратил внимание на дебют Леонида Слуцкого в качестве комментатора футбольного матча.«Хочу его дуэт с Карпиным». Реакция на дебют Слуцкого-комментатора«Хочу его дуэт с Карпиным». Реакция на дебют Слуцкого-комментатораЧетвертьфинальный матч ЛЧ «Барселона» – «Ювентус» стал первым для Леонида Слуцкого в роли комментатора. Как его все хвалили!Леонид Слуцкий: Теперь я совсем иначе оцениваю комментаторскую работуБывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своих впечатлениях после работы комментатором ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» (0:0) на телеканале «Матч ТВ».Нобель Арустамян: Большая удача поработать со Слуцким на таком матчеКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился впечатлениями от работы с тренером Леонидом Слуцким на матче Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус» (0:0).Слуцкий будет комментировать матч «Барселона» – «Ювентус» вместе с АрустамяномБывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий будет комментировать ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом» на телеканале «Матч ТВ».Слуцкий будет комментировать матч «Барселона» - «Ювентус», а Карпин – «Реал» - «Бавария»Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в прямом эфире будет комментировать ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «Ювентус», сообщается пресс-служба «НТВ-Плюс».Максим Цветков: Я за ЦСКА, но «Спартак» уже никто не догонитМаксим Цветков: Я за ЦСКА, но «Спартак» уже никто не догонитНа днях в редакции «Советского спорта» побывал Максим Цветков – чемпион мира по биатлону.Тораль, Эмери, Билич, Карпин, Слуцкий... Кто может заменить Луческу в «Зените»?Тораль, Эмери, Билич, Карпин, Слуцкий... Кто может заменить Луческу в «Зените»?«Советский спорт» приводит несколько специалистов, которые могут встать у руля питерского клуба.Кто не подошел «Локо», интересен «Зениту», хочет в ЦСКА, а играет за «Тосно»Кто не подошел «Локо», интересен «Зениту», хочет в ЦСКА, а играет за «Тосно»Александр Макаров в 17 лет выиграл юношеский Евро, в 18 забивал за ЦСКА на сборах, а в 20 играет за «Тосно» и оказался нужен «Зениту».Александр Мостовой: Если завтра Слуцкому позвонят из «Зенита», он вернется в РФПЛБывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал, при каких условиях экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может вернуться в РФПЛ.Леонид Слуцкий: Английский выучил, к работе в Англии готовБывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в интервью изданию «The Telegraph» рассказал о своей жизни в Англии. «Советский спорт» пересказывает главное.Леонид Слуцкий: Я готов начать с АПЛ или чемпионшипаБывший тренер ЦСКА и сборной России сказал, что он хочет работать в Англии и готов возглавить клуб как премьер-лиги, так и чемпионшипа – второго по силе дивизиона.Леонид Слуцкий: Абрамович очень помог мне, сейчас я живу в отеле «Челси»Бывший наставник московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своей жизни в Англии.Квартальнов возглавит «Ак Барс», Слуцкий подтягивается к Моуринью, а Рауль вернется в «Реал». Главные новости утраКвартальнов возглавит «Ак Барс», Слуцкий подтягивается к Моуринью, а Рауль вернется в «Реал». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Леонид Слуцкий: В сравнении с Моуринью мой английский где-то на 6-7 балловБывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о своих успехах в изучении английского языка и дальнейших планах.Леонид Слуцкий: Если бы все зависело только от меня, то вернулся бы к работе в следующем сезонеБывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал, когда планирует вернуться к работе.Леонид Слуцкий: На данный момент меня устраивает то, чем я занимаюсьБывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал, чем занимается в настоящее время.Леонид Слуцкий: «Арсенал» напоминает мне избалованного ребенкаБывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказался о проблемах лондонского «Арсенала».Максим Цветков: Буду работать и стремиться выдать 110 процентов в следующем годуРоссийский биатлонист Максим Цветков подвел итоги сезона.
Футбол
«Зенит» провел первую тренировку на стадионе «Санкт-Петербург» (фото)
Футбол
Леонид Слуцкий: Был выжат так, будто тренировал «Барселону» или «Ювентус»
Формула-1
Пилот «Рено» Сироткин примет участие в сессии свободных заездов на этапе «Ф-1» в Сочи
Футбол
Алексей Сорокин: Можем пригласить Блюменталя на Кубок конфедераций
все новости
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости
Максим Цветков
Максим Цветковвсе новости