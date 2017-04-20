Леонид Слуцкий: Был выжат так, будто тренировал «Барселону» или «Ювентус»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своих впечатлениях после работы комментатором ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» (0:0) на телеканале «Матч ТВ».

– Слушайте, я выжат так, будто только что тренировал «Барселону» или «Ювентус», а не комментировал. Это реально тяжело! Главная сложность в том, что я привык смотреть футбол несколько шире: обращать внимание на тактические нюансы, свободные зоны. А для зрителей все-таки нужно контролировать ход событий: то, что связано с мячом, развитием игровых эпизодов. Поэтому когда ты 20 лет смотришь футбол в одном режиме, сразу перестроиться тяжеловато. Плюс, я старался соответствовать Нобелю. Он задал очень высокую планку в плане темпа, понимания футбола и оценки игровых действий. Я старался быть хорошей второй скрипкой, надеюсь, что у меня это получилось, – цитирует Слуцкого «Матч ТВ».

Слуцкий работал комментатором-экспертом в паре с Арустамяном на ответом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус». Напомним, что матч завершился вничью (0:0), а по сумме двух матчей в следующую стадию прошел туринский клуб (3:0).