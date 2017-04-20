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Леонид Слуцкий: Был выжат так, будто тренировал «Барселону» или «Ювентус»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своих впечатлениях после работы комментатором ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» (0:0) на телеканале «Матч ТВ».

– Слушайте, я выжат так, будто только что тренировал «Барселону» или «Ювентус», а не комментировал. Это реально тяжело! Главная сложность в том, что я привык смотреть футбол несколько шире: обращать внимание на тактические нюансы, свободные зоны. А для зрителей все-таки нужно контролировать ход событий: то, что связано с мячом, развитием игровых эпизодов. Поэтому когда ты 20 лет смотришь футбол в одном режиме, сразу перестроиться тяжеловато. Плюс, я старался соответствовать Нобелю. Он задал очень высокую планку в плане темпа, понимания футбола и оценки игровых действий. Я старался быть хорошей второй скрипкой, надеюсь, что у меня это получилось, – цитирует Слуцкого «Матч ТВ». 

Слуцкий работал комментатором-экспертом в паре с Арустамяном на ответом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус». Напомним, что матч завершился вничью (0:0), а по сумме двух матчей в следующую стадию прошел туринский клуб (3:0).  

Матч

Барселона - Ювентус - 0:0

Состав

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 58), Бускетс, Роберто (Маскерано, 78), Иньеста, Неймар, Месси, Суарес Л.

Ювентус: Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Алвес, Алекс, Куадрадо (Лемина, 84), Хедира, Пьянич, Дибала (Бардзальи, 75), Манджукич, Игуаин (Асамоа, 88)

Предупреждения:

Иньеста, 41; Неймар, 44 - Кьеллини, 57; Хедира, 64

Судья:

Бьорн Кёйперс (Голландия)

Место и дата

19 апреля 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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