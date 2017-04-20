Ти Джей Оши: У нас все получалось, мы правильно распоряжались шайбой

Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши оценил игру команды в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (5:4).

«У нас все получалось. Мы правильно распоряжались шайбой. Мы чаще бросали, шли на ворота. Поэтому у нас было больше шансов. Надо и им отдать должное, они в концовке прибавили, но справились с их натиском», – приводит слова Оши официальный сайт НХЛ.

Напомним, 30-летний американец сделал дубль в этом матче, забросив свои первые шайбы в плей-офф. Всего на его счету 6 (2+4) очков в четырех матчах.

Счет в серии стал равный (2-2). Теперь серия возвращается в США. Пятый матч пройдет 21 апреля на льду «столичных».