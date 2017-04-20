Ти Джей Оши: У нас все получалось, мы правильно распоряжались шайбой
Форвард «Вашингтона»
Ти Джей Оши оценил игру команды в четвертом матче серии первого раунда плей-офф
НХЛ с «Торонто» (5:4).
«У нас все получалось. Мы правильно распоряжались шайбой. Мы чаще бросали, шли на ворота. Поэтому у нас было больше шансов. Надо и им отдать должное, они в концовке прибавили, но справились с их натиском», – приводит слова Оши официальный сайт НХЛ.
Напомним, 30-летний американец сделал дубль в этом матче, забросив свои первые шайбы в плей-офф. Всего на его счету 6 (2+4) очков в четырех матчах.
Счет в серии стал равный (2-2). Теперь серия возвращается в США. Пятый матч пройдет 21 апреля на льду «столичных».
Матч
Торонто - Вашингтон - 4:5 (1:4, 1:0, 2:1)
Голы:
Оши (Бэкстрём, Шмидт), 2:58 (0:1). Овечкин (Шаттенкирк), 4:34 (0:2 - бол.). Хаймэн (Гардинер, Нюландер), 5:16 (1:2). Уилсон (Эллер, Орлов), 13:41 (1:3). Уилсон (Орпик, Бураковски), 16:04 (1:4). ван Римсдайк (Райлли, Марнер), 25:39 (2:4 - бол.). Мэттьюз (Ханвик, Браун), 52:00 (3:4). Оши (Бэкстрём), 52:59 (3:5). Бозак (Нюландер, Марнер), 59:33 (4:5).
Место и дата
20 апреля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция