Акбар «SoNNeikO» Бутаев покинул Vega Squadron

Team VG.J примет участие в The Summit 7 Китайская команда Team VG.J получила приглашение на турнир The Summit 7 по Dota 2.

Данил «Dendi» Ишутин: У Virtus.pro есть все шансы на победу на The Kiev Major Игрок Natus Vincere Данил «Dendi» Ишутин в интервью сайту организации рассказал о тренировках, о последних нововведениях и мете, о седьмом сезоне DreamLeague и о предстоящем The Kiev Major.

Бывший игрок Virtus.pro и Moscow Five Иван «Vigoss» Шинкарев в интервью порталу Dota2.ru рассказал о своих дальнейших планах и о фаворитах The Kiev Major.

Иван «Vigoss» Шинкарев: В топ-3 The Kiev Major окажутся 2 китайские команды и лишь одна из Европы или Америки Бывший игрок Virtus.pro и Moscow Five Иван «Vigoss» Шинкарев в интервью порталу Dota2.ru рассказал о своих дальнейших планах и о фаворитах The Kiev Major.