Акбар «SoNNeikO» Бутаев покинул Vega Squadron

Акбар «SoNNeikO» Бутаев покинул состав Vega Squadron по Dota 2.



«Сразу же после квалификации на киевский Мейджор Акбар взял перерыв на несколько недель и практически не участвовал в формировании текущего состава, заняв место запасного. Спустя некоторое время стало понятно, что в данный момент основной состав меняться не будет, а игроку уровня SoNNeikO «тесно» на скамейке запасных. Он уже нашёл себе новый коллектив, и совсем скоро будет анонсирован официальный трансфер. Хочу поблагодарить Акбара за те месяцы, что он провёл в Vega Squadron, за его проделанную в коллективе работу, и, конечно, пожелать удачи в новой команде», — прокомментировал спортивный директор Vega Squadron Георгий Фалеев.

Акбар «SoNNeikO» Бутаев выступал за Vega Squadron с ноября 2016 года. Наилучшим результатом игрока в составе «акул» стала победа на турнире Royal Arena #2.

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