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Шейн Ларкин: Мы почувствовали, что можем обыграть ЦСКА в Москве

Источник:  «Известия»Комментарии

Разыгрывающий «Басконии» Шейн Ларкин прокомментировал первый матч серии ¼ финала плей-офф Евролиги с ЦСКА (90:98) в Москве.

«В четвертой четверти первого матча мы почувствовали, что можем обыграть ЦСКА в Москве. Мы четко выполняли план тренера, вышли вперед, но в решающие моменты игры не забили верные броски. Надеюсь, во втором матче удача будет на нашей стороне.

Мы знаем, как нейтрализовать сильные стороны игроков ЦСКА. Если мы выиграем вторую игру серии, чаша весов склонится на нашу сторону. В Витории мы способны дважды обыграть ЦСКА и выиграть серию – у нас исключительно такой настрой на игру с действующим победителем  Евролиги», – приводят «Известия» слова Ларкина.

Напомним, 24-летний американец стал самым результативным игроком команды в первом матче, набрав 17 очков.

ЦСКА повел в серии до трех побед со счетом 1-0. Второй матч серии пройдет 20 апреля также в Москве. Начало – 20:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

ЦСКА - Баскония

Место и дата

20 апреля 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция

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