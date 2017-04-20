Тренер сборной России по следж-хоккею умер в Южной Корее

Старший тренер сборной команды России по следж-хоккею Сергей Самойлов скончался в Южной Корее, где проходили соревнования в рамках чемпионата мира по следж-хоккею, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

«В настоящее время полиция проводит расследование обстоятельств смерти Сергея Самойлова», – говорится в сообщении.

65-летний Самойлов готовил сборную России к Паралимпиаде 2014 года в Сочи. Под его руководством команда дважды становилась бронзовым призером чемпионатов мира в 2013 и 2015 годах. На Паралимпийских играх в Сочи сборная России завоевала серебряные медали.

