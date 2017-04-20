Райан Гецлаф: Молодежь впитывает все как губка, но в первую очередь ответственность лежит на нас
Форвард «Анахайма»
Райан Гецлаф после четвертого матча серии плей-офф НХЛ с «Калгари» (3:1)
прокомментировал выход команды во второй раунд.
В первом раунде «утки» в четырех матчах победили в серии с «Калгари» (4-0). 31-летний канадец набрал 5 (3+2) очков в этих играх.
«Все приходит с опытом. В нашей команде многие ребята через многое прошли. Также у нас есть много молодежи, которая все впитывает как губка, но в первую очередь ответственность лежит на нас», – приводит слова Гецлафа официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Анахайм» стал первой командой, вышедшей во второй раунд плей-офф.
Следующим соперником команды станет победитель серии «Эдмонтон» – «Сан-Хосе». После четырех матчей счет в ней равный (2-2).
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