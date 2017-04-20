«Зенит» провел первую тренировку на стадионе «Санкт-Петербург» (фото)
Футболисты «Зенита» в рамках подготовки к матчу 24-го тура РФПЛ против «Урала» провели тренировку на стадионе «Санкт-Петербург».
Это первая тренировка команды на поле нового стадиона.
Источник: ФК «Зенит»
«Зенит» - «Урал». Город пустит бесплатные автобусы до нового стадиона в день матча
Напомним, матч между «Зенитом» и «Уралом» пройдет 22 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 14:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически