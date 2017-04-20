Шамиль Тарпищев: Не уверен, что Уильямс сможет вернуться на корт после родов

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что американке Серене Уильямс будет сложно вернуться на корт после рождения ребенка.

- Сложно ей вернуться на корт в таком возрасте будет, и сомнительно, что это произойдет. Конечно, она мощная и сильная, а из позитивных примеров я вспомню (Маргарет) Смит-Корт, которая вернулась после рождения ребенка и выиграла турнир Большого шлема. Пример-то есть, но смущает возраст Уильямс. Все будет зависеть от того, насколько она сохранит физические кондиции. Думаю, этот фактор может оказаться главенствующим. Я, во всяком случае, не уверен, что у нее получится вернуться, - сказал Тарпищев.

Ранее представитель спортсменки Келли Буш Новак сообщила, что Уильямс вернется на корт в 2018 году.