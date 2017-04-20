Букмекеры почти не оставили «Андерлехту» шансов в противостоянии с «Манчестер Юнайтед»
Букмекерские конторы выставили котировки на исход ответной встречи 1/4 финала Лиги Европы, в которой «Манчестер Юнайтед» примет «Андерлехт».
Победа английского клуба в основное время оценивается коэффициентом 1,23, тогда как виктория бельгийской команды идет за 12,81.
За ничью букмекеры предлагают 6,18.
На выход «МЮ» в полуфинал турнира можно поставить за 1,09, а его соперника – за 6,55.
Игра начнется сегодня в 22:05 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Напомним, первая встреча завершилась со счетом 1:1.
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