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«Манчестер Сити» и «Челси» поборются за Бонуччи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола по-прежнему надеется на переход в свою команду защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

Как сообщает ESPN FC, игрок сборной Италии стал главной трансферной целью «горожан» грядущим летом. Отмечается, что клубу придется выиграть борьбу за 29-летнего футболиста у «Челси», который на данный момент тренирует Антонио Конте, работавший с Бонуччи в «Ювентусе» и национальной команде.

Ранее защитник подписал с туринским клубом новый контракт. Бонуччи отметил, что им интересовались клубы из Европы, но он решил остаться в серии а.

В нынешнем сезоне итальянец провел во всех турнирах 36 матчей, забил 3 гола и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 40 млн евро, а его соглашение с действующим чемпионом Италии рассчитано до 2021 года.

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