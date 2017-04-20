В мае этого года Джеррард проведет матч за «Ливерпуль»

Бывший капитан и полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард примет участие в товарищеском матче мерсисайдского клуба против «Сиднея». Эту информацию подтвердил наставник «красных» Юрген Клопп.

«Если бы кто-то сказал мне пару лет назад, что я буду тренировать Стивена Джеррарда, я бы ответил «Да! Фантастика!» Самое лучшее – это то, что я увидел в глазах Стивена, когда спросил его по поводу этой идеи: «Хотел бы ты сыграть?» Я думал, мне придется убеждать его. Он ответил: «Да, конечно, когда?». Он на все 100% игрок «Ливерпуля», – сказал немецкий специалист.

Отмечается, что также за «Ливерпуль» сыграют Джейми Каррагер, Даниэл Аггер и Стив Макманаман.

Добавим, что игра состоится в мае этого года в Австралии после окончания сезона в премьер-лиге.

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