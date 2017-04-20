«Зенит» продлил контракты с Вербовым и Кротковым

Казанский «Зенит» продлил контракты с либеро Алексеем Вербовым и Валентином Кротковым до конца сезона-2017/18, сообщает официальный сайт клуба.

35-летний Вербов проводит в казанском клубе пятый сезон (2009/10, 2013 - 2017), за это время сыграв за «Зенит» 161 матч. Алексей помог «Зениту» выиграть четыре чемпионата России, четыре Кубка страны и Лигу чемпионов.

Для 25-летнего Кроткова текущий сезон дебютный в «Зените», но он уже успел сыграть за казанцев 30 матчей.