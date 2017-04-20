Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия (U-18)- : -Словакия (U-18)
Футбол  Шальке 04- : -Аякс
Футбол  Бешикташ- : -Лион
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Футбол  Генк- : -Сельта
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Андерлехт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» продлил контракты с Вербовым и Кротковым

Источник:  ВК «Зенит-Казань»Комментарии

Казанский «Зенит» продлил контракты с либеро Алексеем Вербовым и Валентином Кротковым до конца сезона-2017/18, сообщает официальный сайт клуба.

35-летний Вербов проводит в казанском клубе пятый сезон (2009/10, 2013 - 2017), за это время сыграв за «Зенит» 161 матч. Алексей помог «Зениту» выиграть четыре чемпионата России, четыре Кубка страны и Лигу чемпионов. 

Для 25-летнего Кроткова текущий сезон дебютный в «Зените», но он уже успел сыграть за казанцев 30 матчей. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Волков: Родители не ошиблись, выбрав для меня «Факел», а не «Зенит»Доигровщик «Факела» и сборной России Дмитрий Волков, признанный MVP финала четырех Кубка вызова, рассказал, как мог оказаться в казанском «Зените».«Зенит» – в «Финале четырех»«Зенит» – в «Финале четырех»Во втором матче «Раунда шести» волейбольной Лиги чемпионов казанский «Зенит» обыграл «Белогорье» со счетом 3-0.«Зенит» одолел «Белогорье» и вышел в «Финал четырех» Лиги чемпионовВолейболисты казанского «Зенита» в ответном матче «раунда шести» плей-офф мужской Лиги чемпионов переиграли на выезде «Белогорье» со счетом 3:0.«Зенит» обыграл «Белогорье» в первом матче «раунда 6» Лиги чемпионовВолейболисты казанского «Зенита» в первом матче «раунда 6» плей-офф мужской Лиги чемпионов одержали домашнюю победу над «Белогорьем».Ждем российский полуфинал. Стартует «раунд 6» Лиги чемпионовЖдем российский полуфинал. Стартует «раунд 6» Лиги чемпионовВо вторник начинается «раунд 6» волейбольной Лиги чемпионов, в котором примут участие сразу три российских клуба.«Белогорье» обыграло «ЗАКСУ» и сыграет с «Зенитом» в «Раунде шести» Лиги чемпионов«Белогорье» на выезде взяло верх над польским «ЗАКСой» (3:1) в ответном матче «Раунда двенадцати» (3:1).«Зенит» обыграл «Кнак» и вышел в «Раунд шести» Лиги чемпионовВолейболисты казанского «Зенита» дома в ответном матче «Раунда двенадцати» Лиги чемпионов взяли верх над бельгийским «Кнаком».«Зенит» и «Белогорье» – хуже не бывает». Стартует плей-офф Лиги чемпионов«Зенит» и «Белогорье» – хуже не бывает». Стартует плей-офф Лиги чемпионов«Советский спорт» рассказывает о соперниках российских команд.Максим Михайлов: Сейчас я бы не назвал футбольный «Зенит» российским клубомДиагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов рассказал о своем отношении к футбольному «Зениту» из Санкт-Петербурга.«Зенит-Казань» продлил контракт с ВольвичемКазанский «Зенит» продлил контракт с блокирующим Артемом Вольвичем до конца сезона 2017/18, сообщается на официальном сайте клуба.«Зенит» обыграл на выезде «Пари Воллей» и одержал пятую победу подряд в Лиге чемпионовВолейболисты казанского «Зенита» в рамках 5-го тура группового этапа мужской Лиги чемпионов обыграли французский «Пари Воллей».Андерсон продлил контракт с «Зенитом»Американский доигровщик Мэттью Андерсон подписал новый контракт с казанским «Зенитом» до конца сезона-2017/18, сообщает официальный сайт клуба.Мэттью Андерсон: В нас есть звериное началоАмериканский доигровщик «Зенита» Мэттью Андерсон уверен в том, что во всех людях дремлет животное начало.«Зенит», обыграв «Фридрихсхафен», одержал четвертую победу в Лиге чемпионовВолейболисты казанского «Зенита» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов нанесли поражение немецкому «Фридрихсхафену».Олег Согрин: Настраивались дать бой «Зениту», в какие-то моменты у «Динамо-ЛО» это получалосьГлавный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин поделился впечатлениями от встречи с казанским «Зенитом» в рамках 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд (0:3).Владимир Алекно: Победа над «Динамо-ЛО» была ожидаемаГлавный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно поделился впечатлениями от победы над «Динамо-ЛО» в матче 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд (3:0).«Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО» и одержал 17-ю победу подряд в СуперлигеКазанский «Зенит» в матче 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд дома нанес поражение «Динамо-ЛО» в трех сетах.«Зенит» одолел «Фридрихсхафен», одержав третью победу подряд в ЛЧВолейболисты казанского «Зенита» в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов обыграли немецкий «Фридрихсхафен».Рим примет Финал четырех мужской волейбольной Лиги чемпионовФинал четырех волейбольной Лиги чемпионов сезона-2016/17 среди мужских команд пройдет в итальянском Риме, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола (CEV).Казанский «Зенит» в гостях разгромил «Енисей»Волейболисты казанского «Зенита» уверенно переиграли на выезде красноярский «Енисей» в матче 15-го тура чемпионата России.
Футбол
«Зенит» провел первую тренировку на стадионе «Санкт-Петербург» (фото)
Футбол
Леонид Слуцкий: Был выжат так, будто тренировал «Барселону» или «Ювентус»
Формула-1
Пилот «Рено» Сироткин примет участие в сессии свободных заездов на этапе «Ф-1» в Сочи
Футбол
Алексей Сорокин: Можем пригласить Блюменталя на Кубок конфедераций
все новости
Зенит-Казань
Зенит-Казанькалендарьстатистика
Валентин Кротков
Валентин Кротковвсе новости
Алексей Вербов
Алексей Вербоввсе новости