Чилич обыграл Бердыха и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло
Хорват Марин Чилич взял верх над чехом Томаша Бердыхом в третьем круге теннисного турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло.
Счет встречи, продолжавшейся два часа, – 6:2, 7:6 (7:0).
Чилич четыре раза подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырнадцати. У Бердыха три эйса, две двойные ошибки и один брейк.
Соперником хорвата в четвертьфинале будет победитель встречи Энди Маррей (Великобритания) – Альберт Рамос (Испания).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP
Призовой фонд - 4 273 775 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Матч
Бердых Т. (Чехия) - Чилич М. (Хорватия) - 2:6, 6:7
Место и дата
20 апреля 12:15, , Онлайн-трансляция
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