Сборная России занимает второе место по итогам первого дня командного чемпионата мира
Михаил КолядаИсточник: Gettyimages.ru
У мужчин-одиночников завершилась короткая программа в рамках командного чемпионата мира в Токио.
Лучший результат показал японец Сема Уно (103,53). Второе место занимает представитель США Нэтан Чен (99,28), третье – китаец Цзинь Боян (97,98).
Россияне Михаил Коляда (95,37) и Максим Ковтун (64,62) занимают четвертое и 11-е места соответственно.
Произвольная программа у мужчин пройдет в пятницу.
После трех видов сборная России занимает второе место в командном зачете.
Токио (Япония)
Командный чемпионат мира
Мужчины
Короткая программа
1. Сема Уно (Япония) – 103, 53
2. Нэтан Чен (США) – 99,28
3. Цзинь Боян (Китай) – 97, 98
4. Михаил Коляда (Россия) – 95,37
...11. Максим Ковтун (Россия) – 64,62
Командный зачет:
1. Япония – 44
2. Россия – 44
3. США – 43
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