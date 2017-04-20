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Сборная России занимает второе место по итогам первого дня командного чемпионата мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Михаил Коляда
Михаил КолядаИсточник: Gettyimages.ru

У мужчин-одиночников завершилась короткая программа в рамках командного чемпионата мира в Токио.

Лучший результат показал японец Сема Уно (103,53). Второе место занимает представитель США Нэтан Чен (99,28), третье – китаец Цзинь Боян (97,98).

Россияне Михаил Коляда (95,37) и Максим Ковтун (64,62) занимают четвертое и 11-е места соответственно.

Произвольная программа у мужчин пройдет в пятницу.

После трех видов сборная России занимает второе место в командном зачете.  

Токио (Япония)
Командный чемпионат мира
Мужчины
Короткая программа

1. Сема Уно (Япония) – 103, 53
2. Нэтан Чен (США) – 99,28
3. Цзинь Боян (Китай) – 97, 98
4. Михаил Коляда (Россия) – 95,37
...11. Максим Ковтун (Россия) – 64,62

Командный зачет:

1. Япония – 44
2. Россия – 44
3. США – 43

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