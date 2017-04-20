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Игроки «Рубина» оплатят болельщикам билеты на матч с «Тереком»

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Футболисты «Рубина» возьмут на себя расходы на билеты на домашний матч 25-го тура чемпионата России с «Тереком», сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Таким образом, вход на игру, которая пройдет 26 апреля, будет свободным.

«В первую очередь поздравляем всех болельщиков, ветеранов, руководство клуба и команду с днем рождения «Рубина». Сегодня большой день – 59-летие клуба, – приводит пресс-служба «Рубина» слова вратаря команды Сергея Рыжикова. – Мы понимаем всю нашу ответственность за неудовлетворительные результаты этого сезона, понимаем, что не оправдываем надежд болельщиков, мы сами в шоке от наших результатов. Мы хотим пригласить болельщиков на домашний матч с «Тереком» 26 апреля, отпраздновать вместе с нами день рождения клуба. И по решению команды все затраты болельщиков на покупку билетов на этот матч будут компенсированы игроками. Поэтому приходите на футбол, вход для вас будет бесплатным в качестве подарка от нас. Я думаю, руководство клуба поддержит нас. Вот такое заявление нашей команды».

Напомним, казанцы после 23-х туров занимают 11-е место в таблице РФПЛ.

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