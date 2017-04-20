Майк Бэбкок: «Вашингтон» выиграл всю борьбу и был всегда быстрее нас

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (4:5).

«Здорово, что нам удавалось забивать и возвращаться в игру, – приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ. – Но мы и близко не играли к тому, как было нужно. Мы много разговаривали о том, какой будет эта игра, но не похоже, что мы смогли достучаться до игроков. Мы были недостаточно хороши, мы недостаточно выкладывались. Мне кажется, «Вашингтон» выиграл всю борьбу и был всегда быстрее нас».

Напомним, «Торонто» проиграл первый период со счетом 1:4, а в третьем периоде смог сократить отставание до минимума. Таким образом, «столичные» сравняли счет в серии (2-2). Пятый матч пройдет 21 апреля в Вашингтоне.