Майк Бэбкок: «Вашингтон» выиграл всю борьбу и был всегда быстрее нас
Главный тренер «Торонто»
Майк Бэбкок подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном»
(4:5).
«Здорово, что нам удавалось забивать и возвращаться в игру, – приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ. – Но мы и близко не играли к тому, как было нужно. Мы много разговаривали о том, какой будет эта игра, но не похоже, что мы смогли достучаться до игроков. Мы были недостаточно хороши, мы недостаточно выкладывались. Мне кажется, «Вашингтон» выиграл всю борьбу и был всегда быстрее нас».
Напомним, «Торонто» проиграл первый период со счетом 1:4, а в третьем периоде смог сократить отставание до минимума. Таким образом, «столичные» сравняли счет в серии (2-2). Пятый матч пройдет 21 апреля в Вашингтоне.
Матч
Торонто - Вашингтон - 4:5 (1:4, 1:0, 2:1)
Голы:
Оши (Бэкстрём, Шмидт), 2:58 (0:1). Овечкин (Шаттенкирк), 4:34 (0:2 - бол.). Хаймэн (Гардинер, Нюландер), 5:16 (1:2). Уилсон (Эллер, Орлов), 13:41 (1:3). Уилсон (Орпик, Бураковски), 16:04 (1:4). ван Римсдайк (Райлли, Марнер), 25:39 (2:4 - бол.). Мэттьюз (Ханвик, Браун), 52:00 (3:4). Оши (Бэкстрём), 52:59 (3:5). Бозак (Нюландер, Марнер), 59:33 (4:5).
Место и дата
20 апреля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция