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Клопп объяснил, почему «Ливерпуль» не собирается приглашать Джо Харта

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию об интересе мерсисайдского клуба к голкиперу «Манчестер Сити» Джо Харту, который выступает на правах аренды за «Торино».

«Мы всегда думаем о команде, это касается и вратарей. Обычно, я не говорю об игроках, которые выступают за другие клубы.

Конечно, Джо – великолепный вратарь, который играет за сборную Англии. Очевидно, этот парень является мастером своего дела, однако, у нас уже есть свои вратари. Таким образом, я могу заверить вас, что Харт не нужен «Ливерпулю».

Тут дело не в Харте, а в том, что у нас уже есть игроки в эту линию, которые сильны», – приводит слова немецкого специалиста интернет-портал Goal.

Напомним, футболист покинул «Манчестер Сити» из-за конфликта с наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой, который возглавил клуб минувшим летом. 

На данный момент в активе Харта за «Торино» 31 матч. 

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