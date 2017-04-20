Епанцинцев назначен главным тренером «Спартака»

«Спартак» объявил о назначении Вадима Епанчинцева новым главным тренером команды.

Контракт с 41-летним специалистом подписан по схеме «1+1»: на один год с возможностью дальнейшей пролонгации соглашения.

Напомним, после отставки Германа Титова в октябре 2016 года обязанности главного тренера «Спартака» исполнял Алексей Ярушкин. Под его руководством клуб занял 13-е место в Западной конференции КХЛ и не пробился в плей-офф.

Епанчинцев защищал цвета красно-белых в качестве игрока в 1993 - 1997 годах. Впоследствии он работал помощником главного тренера «Спартака».

С 2015 года специалист занимал пост помощника главного тренера казахстанского клуба ВХЛ «Сарыарка», а в середине октября того же года возглавил эту команду.