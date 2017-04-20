Маррей вылетел с турнира в Монте-Карло
Первая ракетка мира британец Энди Маррей в трех сетах уступил испанцу Альберту Рамосу-Виньоласу в третьем круге турнира в Монте-Карло.
Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:2, 7:5 в пользу испанца. Теннисисты провели на корте почти 2,5 часа.
В четвертьфинале Рамос-Виньолас встретится с хорватом Марином Чиличем.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP
Призовой фонд 4 273 775 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Матч
Маррэй Э. (Великобритания) - Рамос-Винолас А. (Испания) - 6:2, 2:6, 5:7
Место и дата
20 апреля 12:15, , Онлайн-трансляция
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