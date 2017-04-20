УЕФА огласил символическую сборную ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
Официальный Twitter УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам ответных матчей в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Голкипер: Марк-Андре тер Штеген («Барселона»);
Защитники: Жерар Пике («Барселона»), Алекс Сандро, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи (все – «Ювентус»);
Полузащитники: Тома Лемар, Килиан Мбаппе (оба – «Монако»), Сауль Ньигес («Атлетико»);
Нападающие: Марко Ройс («Боруссия» Д), Роберт Левандовски («Бавария»), Криштиану Роналду («Реал»).
Команда недели Fantasy по итогам ответных матчей 1/4 финала #ЛигаЧемпионов 🌟🌟🌟 pic.twitter.com/LcMARH51HD— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 20 апреля 2017 г.
Добавим, что завтра, 21 апреля, состоится жеребьевка полуфинальных матчей.
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