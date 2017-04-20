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Официально: «Авангард» обменял права на Калинина в СКА на денежную компенсацию

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

СКА выкупил права на нападающего «Торонто» Сергея Калинина, который принадлежал «Авангарду».

Об этом омский клуб сообщил в официальном твиттере. Сумма сделки не указывается.

Напомним, нападающий Сергей Калинин выступает в системе «Торонто». В канадский клуб он перешел в феврале 2017-го в обмен на защитника Виктора Лева из «Нью-Джерси Девилз». За «дьяволов» в сезоне-2016/17 26-летний хоккеист провел 43 матча и набрал 4 (2+2) очка.

Всего в НХЛ на его счету 121 матч, в которых он набрал 19 (10+9) очков.  

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