Официально: «Авангард» обменял права на Калинина в СКА на денежную компенсацию

СКА выкупил права на нападающего «Торонто» Сергея Калинина, который принадлежал «Авангарду».

Об этом омский клуб сообщил в официальном твиттере. Сумма сделки не указывается.

⚡ Хоккейный клуб "Авангард" обменял права на нападающего Сергея Калинина в СКА на денежную компенсацию. pic.twitter.com/xYflV3cLkV — ХК Авангард (@hcavangardomsk) 20 апреля 2017 г.

Напомним, нападающий Сергей Калинин выступает в системе «Торонто». В канадский клуб он перешел в феврале 2017-го в обмен на защитника Виктора Лева из «Нью-Джерси Девилз». За «дьяволов» в сезоне-2016/17 26-летний хоккеист провел 43 матча и набрал 4 (2+2) очка.

Всего в НХЛ на его счету 121 матч, в которых он набрал 19 (10+9) очков.