Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия (U-18)- : -Словакия (U-18)
Футбол  Шальке 04- : -Аякс
Футбол  Бешикташ- : -Лион
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Футбол  Генк- : -Сельта
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Андерлехт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Жамнов: Епанчинцев готов к тому, что на него будет оказываться серьезное давление

Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

Генеральный менеджер «Спартака« Алексей Жамнов прокомментировал назначение Вадима Епанчинцева главным тренером команды.

– У нас состоялось заседание попечительского совета, на котором были подведены итоги минувшего сезона и прошло обсуждение планов на перспективу, – рассказал Жамнов. – Одним из главных вопросов повестки дня было утверждение нового тренерского штаба команды. Со стороны клубного руководства на пост главного тренера была предложена кандидатура Вадима Епанчинцева. Члены совета заслушали Вадима Сергеевича, который рассказал о своей хоккейной философии, проще говоря о том, какой он хочет видеть игру команды. В результате обсуждения его кандидатура и кандидатуры помощников были утверждены.

Вадим Епанчинцев не чужой человек для «Спартака». Он оставил яркий след в истории команды, когда еще сам выходил на лед. Затем приложил руку к победе молодежной команды в Кубке Харламова, являясь помощником Олега Браташа. Вадим Сергеевич прошел школу МХЛ и ВХЛ, пора ему выходить на новый уровень. И он готов сделать этот трудный шаг, готов к тому, что на него будет оказываться серьезное давление. Надеемся, что именно в «Спартаке» его тренерская карьера получит новый импульс, и он будет расти вместе с командой. Мы в клубе будем ему всячески помогать. Что касается задач, которые были озвучены перед новым главным тренером на попечительском совете, то они предельны ясны: выход в плей-офф, – приводит слова Жамнова официальный сайт «Спартака».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вадим Епанчинцев: «Спартак» - родной для меня клубСегодня Вадим Епанчинцев назначен главным тренером «Спартака».Вадим Епанчинцев: «Спартак» начнет подготовку к сезону в Чехии и АвстрииНазначенный главным тренером «Спартака» Вадим Епанчинцев рассказал о плане подготовки команды к новому сезону КХЛ.Сергей Плотников: Понимал, что по организации СКА не уступает клубам НХЛНападающий СКА Сергей Плотников в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от выступления за петербургский клуб.«Салават Юлаев» подпишет датского защитника Ларсена«Салават Юлаев» достиг договоренности с защитником Филипом Ларсеном о подписании двухлетнего контракта.Официально: «Авангард» обменял права на Калинина в СКА на денежную компенсациюСКА выкупил права на нападающего «Торонто» Сергея Калинина, который принадлежал «Авангарду».Епанцинцев назначен главным тренером «Спартака»«Спартак» объявил о назначении Вадима Епанчинцева новым главным тренером команды.«Мы сильнее. Нам не нужна была помощь судей». Кто приехал в СКА и сразу выиграл«Мы сильнее. Нам не нужна была помощь судей». Кто приехал в СКА и сразу выигралВ 25 лет Сергей Плотников уехал в «Питтсбург», затем его обменяли в «Аризону», а через год он перешел в СКА и взял Кубок Гагарина.Коварж не стал продлевать контракт с «Северсталью»Вратарь Якуб Коварж не стал продлевать контракт с «Северсталью», сообщил директор клуба Алексей Кознев.Трямкин перешел из «Ванкувера» в «Автомобилист»«Автомобилист» достиг договоренности о подписании контракта с российским защитником «Ванкувера» Никитой Трямкиным, сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.«Спартак» объявил об отставке ЯрушкинаИсполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин завершил работу в основной команде.Они сделали невозможное! Топ-5 самых невероятных фактов финала Кубка ГагаринаОни сделали невозможное! Топ-5 самых невероятных фактов финала Кубка ГагаринаОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о самых удивительных событиях, которые произошли на матчах нынешнего плей-офф.«Спартак» подписал новый контракт с нападающим ВоронинымНападающий Артем Воронин подписал со «Спартаком» новое соглашение, сообщает пресс-служба клуба.Цветков и Горовиков покидают «Динамо»Как стало известно корреспонденту «Советского спорта», московское «Динамо» рассталось с двумя опытными игроками – Константином Горовиковым и Алексеем Цветковым.«Урал» начал сотрудничать с компанией-спонсором «Автомобилиста»«Урал» объявил о начале сотрудничества с «Сима-ленд», одной из крупнейших оптово-розничных компаний России, сообщает Znak.com.Бремя первых: «Динамо» созрело для новых победБремя первых: «Динамо» созрело для новых побед«Советский спорт» вспоминает самые яркие моменты выступления московского клуба в юбилейном для бело-голубых сезоне.Харийс Витолиньш: Дацюк – человек, без которого мы бы не выиграли Кубок ГагаринаТренер СКА Харийс Витолиньш оценил вклад нападающего Павла Дацюка в успех команды в завершившемся в КХЛ сезоне.«Цель – Олимпиада. Неважно, будет ли там НХЛ». Самый уверенный вратарь КХЛ«Цель – Олимпиада. Неважно, будет ли там НХЛ». Самый уверенный вратарь КХЛФинский вратарь СКА Микко Коскинен не поедет на чемпионат мира, но будет бороться за место в составе сборной на Олимпийских играх.Максим Сушинский: До сих пор есть обида на СКАИзвестный в прошлом нападающий Максим Сушинский рассказал, как с ним расстались в его родном СКА.Потайчук и Костюченок войдут в тренерский штаб «Спартака»Андрей Потайчук и Виктор Костюченок станут помощниками Вадима Епанчинцева, который в четверг должен быть объявлен новым главным тренером «Спартака». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.Епанчинцев подтвердил факт ведения переговоров со «Спартаком»Новым главным тренером московского «Спартака» может стать Вадим Епанчинцев.
Футбол
В ФИФА ответили американскому сенатору, который потребовал лишить Россию чемпионата мира
Теннис
Решение по допуску Шараповой на «Ролан Гаррос» будет принято 15 мая
Хоккей
Алексей Жамнов: Епанчинцев готов к тому, что на него будет оказываться серьезное давление
Хоккей
Официально: «Авангард» обменял права на Калинина в СКА на денежную компенсацию
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Вадим Епанчинцев
Вадим Епанчинцеввсе новости
Алексей Жамнов
Алексей Жамноввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости