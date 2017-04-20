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Клаудио Раньери: Я готов снова тренировать

Источник:  Daily MailКомментарии

Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери заявил, что готов вернуться к тренерской работе в Англии.

«Я готов снова тренировать. Буду ли я рассматривать предложения из Англии? Почему нет? Я же европейский тренер. Если меня пригласят в хороший проект, я готов», – приводит Daily Mail слова Раньери.

Напомним, в прошлом сезоне 65-летний итальянец привел «Лестер» к чемпионству, а в феврале этого года был уволен из клуба.

Недавно Раньери вернулся в Англию по приглашению телеканалов Sky Sports и BT, на которых он выступил в роли эксперта.

Ранее сообщалось, что итальянца может пригласить «Уотфорд», который сейчас тренирует Вальтер Мадзарри.

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