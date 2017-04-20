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Решение по допуску Шараповой на «Ролан Гаррос» будет принято 15 мая

Источник:  France PressКомментарии

Федерация тенниса Франции (FFT) примет решение о допуске россиянки Марии Шараповой к участию в «Ролан Гаррос» 15 мая.

Турнир пройдет в Париже с 22 мая по 11 июня. Шарапова вернется на корт после дисквалификации за употребление мельдония в конце апреля. Россиянка сможет сыграть на Открытом чемпионате Франции только в том случае, если получит wild card от организаторов.

Напомним, Мария Шарапова вернется в WTA-тур на турнире в Штутгарте, который стартует 26 апреля. На этом соревновании она получила wild card от организаторов.   

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