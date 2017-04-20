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В ФИФА ответили американскому сенатору, который потребовал лишить Россию чемпионата мира

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

В пресс-службе ФИФА ответили американскому сенатору Ричарду Блюменталю, который ранее направил письмо президенту спортивной организации Джани Инфантино с просьбой лишить Россию чемпионата мира.

«Футбол не способен решить политические проблемы, и ФИФА не может вмешиваться в суверенные вопросы. Однако эта игра имеет силу возвести мосты между культурами и сблизить самых различных людей. Мы выступаем за диалог, взаимопонимание и мир между народами и убеждены, что турниры ФИФА играют в этом отношении важную роль.

Решение о проведении чемпионата мира ФИФА 2018 года в России было принято в 2010 году прежним исполнительным комитетом ФИФА. С тех пор правительство России, 11 городов-организаторов, оргкомитет «Россия-2018» и ФИФА ведут работу, чтобы все болельщики, планирующие стать частью самого большого спортивного события, имели возможность насладиться гостеприимством и дружественной атмосферой самой большой страны в мире. ФИФА всегда стремится, чтобы футбол распространялся на новых территориях по всему миру, и чтобы везде, где бы ни проводились наши турниры, местные болельщики могли полюбить и проникнуться уважением к этой игре», – говорится в заявлении ФИФА.

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