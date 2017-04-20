Марк Джиордано: «Калгари» не в чем себя упрекнуть, нам каждый раз не хватало совсем чуть-чуть

Капитан «Калгари» Марк Джиордано после четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Анахаймом» (1:3) признал, что необходимо отметить соперника, который выиграл серию и вышел во второй раунд плей-офф.

«Иногда необходимо отдать должное сопернику. Но нам не в чем себя упрекнуть. Мы бились до последнего. Команда оставила на льду все, что у нас было. И нам каждый раз не хватало совсем чуть-чуть», – приводит слова Джиордано официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Калгари» сыграл в плей-офф во второй раз за последние восемь лет. В 2015 году «огоньки» выбили в первом раунде «Ванкувер» (4-2), после чего проиграли также «Анахайму» (1-4).