Призовой фонд шахматного турнира серии Гран-при в Москве – 150 тысяч евро

Призовой фонд московского турнира серии Гран-при составит 150 тысяч евро, об этом сообщил президент организации World Chess, проводящей Гран-при, Илья Мерензон.

В турнире примут участие 18 шахматистов среди них – чемпионка мира среди женщин китаянка Хоу Ифань.

– Так что, чемпионом мира среди мужчин теоретически может стать женщина, – заметил Мерензон.

Он также рассказал, что в составе участников произошла одна замена: вместо венгра Рихарда Раппорта сыграет Салем Салех из ОАЭ. Билеты на соревнование будут стоить 900 рублей.

Второй этап серии Гран-при состоится в Москве с 11 по 22 мая, соревнования пройдут в здании московского Телеграфа. Два победителя серии (всего четыре этапа) получат путевки на турнир претендентов, который пройдет в марте 2018 года. Победитель турнира получит право сыграть в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.