Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия (U-18)- : -Словакия (U-18)
Футбол  Шальке 04- : -Аякс
Футбол  Бешикташ- : -Лион
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Футбол  Генк- : -Сельта
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Андерлехт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Призовой фонд шахматного турнира серии Гран-при в Москве – 150 тысяч евро

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Призовой фонд московского турнира серии Гран-при составит 150 тысяч евро, об этом сообщил президент организации World Chess, проводящей Гран-при, Илья Мерензон. 

В турнире примут участие 18 шахматистов среди них – чемпионка мира среди женщин китаянка Хоу Ифань.

– Так что, чемпионом мира среди мужчин теоретически может стать женщина, – заметил Мерензон. 

Он также рассказал, что в составе участников произошла одна замена: вместо венгра Рихарда Раппорта сыграет Салем Салех из ОАЭ. Билеты на соревнование будут стоить 900 рублей.

Второй этап серии Гран-при состоится в Москве с 11 по 22 мая, соревнования пройдут в здании московского Телеграфа. Два победителя серии (всего четыре этапа) получат путевки на турнир претендентов, который пройдет в марте 2018 года. Победитель турнира получит право сыграть в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
В ФИФА ответили американскому сенатору, который потребовал лишить Россию чемпионата мира
Теннис
Решение по допуску Шараповой на «Ролан Гаррос» будет принято 15 мая
Хоккей
Алексей Жамнов: Епанчинцев готов к тому, что на него будет оказываться серьезное давление
Хоккей
Официально: «Авангард» обменял права на Калинина в СКА на денежную компенсацию
все новости