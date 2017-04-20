Эрик Штоффельсхаус: Миранчук – одна из надежд сборной России на ЧМ-2018

Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус высказался о перспективах полузащитника Алексея Миранчука.

«Миранчук – успешный футболист, играет в сборной России и «Локомотиве» очень хорошо. Это одна из надежд российской сборной на чемпионате мира.

Я хочу каждому помочь развиваться, в том числе и ему. Для меня лично очень важно дать ему всю поддержку, которая ему нужна, чтобы он в следующем году был успешным футболистом», – приводит ТАСС слова Штоффельсхауса.

Напомним, в зимнее трансферное окно Миранчук, срок контракта которого с «Локомотивом» истекает в 2017 году, мог перейти в «Рубин», однако клуб не отпустил игрока.

В 22 матчах премьер-лиги нынешнего сезона 21-летний полузащитник забил два гола и сделал шесть голевых передач.