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Российские борцы будут готовиться к Олимпиаде-2020 в Крыму

Артем Поздеев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России по спортивной борьбе будет готовиться к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио, в федеральном центре «Крымский» в Алуште. Об этом заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили на Ялтинском международном экономическом форуме.

«Российские борцы будут готовиться к следующей Олимпиаде в Алуште, в федеральном центре «Крымский», который будет построен к этому времени, - заявил Мамиашвили. - Он станет одной из основных баз для сборных России по вольной и греко-римской борьбе. Алушта - место силы для наших спортсменов, обладающее уникальным климатом, здесь тренировались в разные годы многие наши олимпийские чемпионы. Здесь спортсмены восстанавливаются после нагрузок быстрее, чем где бы то ни было, по себе это знаю».

Проект центр подготовки «Крымский» включает строительство открытого 50-метрового бассейна, новой гостиницы, медицинского центра и универсального зала. Объем инвестиций из федерального бюджета на эти цели составит 2,2 миллиарда рублей. При этом уже сейчас база используется в подготовке взрослых сборных России по стрельбе из лука и регби-7, а молодежные сборные России по спортивной борьбе получили в Алуште постоянную прописку.

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