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Букмекеры отдают небольшое преимущество «Лиону» в матче с «Бешикташем»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу 1/4 финала Лиги Европы, в которой «Бешикташ» примет «Лион».

Победа турецкого клуба в основное время оценивается коэффициентом 2,65, тогда как виктория французской команды идет за 2,39.

За ничью букмекеры предлагают 3,85.

На выход «Бешикташа» в полуфинал можно поставить за 2,99, «Лиона» – за 1,35.

Игра начнется сегодня в 22:05 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Напомним, первый матч «Лион» выиграл со счетом 2:1.

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