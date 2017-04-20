Букмекеры отдают небольшое преимущество «Лиону» в матче с «Бешикташем»
Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу 1/4 финала Лиги Европы, в которой «Бешикташ» примет «Лион».
Победа турецкого клуба в основное время оценивается коэффициентом 2,65, тогда как виктория французской команды идет за 2,39.
За ничью букмекеры предлагают 3,85.
На выход «Бешикташа» в полуфинал можно поставить за 2,99, «Лиона» – за 1,35.
Игра начнется сегодня в 22:05 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Напомним, первый матч «Лион» выиграл со счетом 2:1.
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