Хельмут Марко: Гонщикам «Ред Булла» надо набраться терпения, мы мастера игры в догонялки
Консультант «Ред Булл»
Хельмут Марко заявил, что команда не оставляет попыток догнать лидеров
чемпионата – «Феррари» и «Мерседес».
«Команда с оптимизмом смотрит в будущее, ведь уже в Барселоне мы представим большой пакет обновлений. Нашим гонщикам просто нужно набраться терпения.
Когда Себастьян Феттель боролся с Фернандо Алонсо за чемпионство в 2012 году, то мы проигрывали 42 очка на момент летнего перерыва, а в итоге выиграли титул. «Ред Булл» – мастер игры в догонялки», – приводит Autosport.com.ru слова Марко.
Напомним, после трех этапов сезона «Ред Булл» идет на третьем месте в Кубке конструкторов, отставая на 52 очка от «Мерседеса» и на 55 – от «Феррари».
Гран-при Испании станет пятым этапом чемпионата мира и пройдет 12-14 мая на трассе в Барселоне.