Сергей Плотников: Понимал, что по организации СКА не уступает клубам НХЛ

Нападающий СКА Сергей Плотников в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от выступления за петербургский клуб.

– Когда вы возвращались в Россию из НХЛ, говорили, что не хватает уверенности. За сезон в СКА вернули ее?

– Конечно. Уверенность пришла, в первую очередь, из-за того, что доверили больше игрового времени. Даже когда тренеры выпускают в меньшинстве, все равно понимаешь, что на тебя надеются. Это помогает.

– Ожидания, с которыми вы возвращались в КХЛ, оправдались?

– Ехал в СКА и знал, что тут очень хорошая организация. Понимал, что никакой разницы с НХЛ не будет. Так и получилось. Я очень доволен, что я в СКА. И счастлив, что мы взяли кубок, - сказал Плотников корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Полное интервью с форвардом СКА можно прочитать здесь.