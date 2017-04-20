«Бавария» подтвердила, что Нойер пропустит остаток сезона
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер из-за травмы не сможет помочь команде в оставшихся матчах нынешнего сезона, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Проведенное в среду медицинское обследование подтвердило первоначальный диагноз - перелом ноги. Хирургического вмешательства 31-летнему голкиперу не потребуется, уточнили в клубе.
Напомним, травму Нойер получил в дополнительное время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4). На 109-й минуте он оступился, после чего форвард соперника Криштиану Роналду отправил мяч в ворота.
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