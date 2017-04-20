Александр Горшков: В очередной раз выражаю свое восхищение Медведевой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал выступление двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в короткой программе на командном чемпионате мира в Токио.

В четверг 17-летняя Медведева выиграла короткую программу с новым мировым рекордом, получив от судей 80,85 балла. Предыдущий рекорд (79,21) также принадлежал Медведевой и был установлен в финале Гран-при сезона 2016/2017.

«Молодец, что тут скажешь. Конец сезона, прошел чемпионат мира, все устали, спортсмены выходят из формы, а она ставит рекорд. В очередной раз выражаю ей свое восхищение», – приводит ТАСС слова Горшкова.

Напомним, рекорд по сумме баллов за короткую и произвольную программу Медведева установила на чемпионате мира в Хельсинки в марте (233,41).