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Сергей Рыжиков: Пытаемся объяснить иностранцам, что матч с «Крыльями» – территориальное дерби Поволжья

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Голкипер казанского «Рубина» Сергей Рыжиков поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Крыльями Советов» в 24-м туре РФПЛ.

– Мы все понимаем и объясняем иностранцам, что это дерби. Конечно, не «Арсенал» – «Челси», не «Спартак» – ЦСКА, но территориальное дерби Поволжья и, думаю, все понимают ответственность. Понимают, как важно это для наших болельщиков. Никто в стороне не останется. Нам нужно чуть-чуть удачи и сплочения на поле.

– Что происходит с командой?
– Надеюсь, что за эти 23 тура мы все исправим в оставшихся матчах. Надеюсь, что мы исправим ситуацию. Приходите на стадион, потому что вы нам очень нужны, – приводит слова Рыжикова «БИЗНЕС Online».

Напомним, игра между командами состоится 23 апреля в Самаре и стартует в 14.30 мск.

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