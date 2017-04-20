Вадим Епанчинцев: «Спартак» начнет подготовку к сезону в Чехии и Австрии
Назначенный главным тренером «Спартака» Вадим Епанчинцев рассказал о плане подготовки команды к новому сезону КХЛ.
- Соберемся 1-2 июля на медосмотр. С 3 по 15 июля будем находиться в Чехии - это будет первый микроцикл, затем три дня паузы, и переедем в Вену - там будет 10-дневный микроцикл. Сыграем одну игру со «Слованом» на его арене. По возвращении у нас будет трехдневная пауза, после чего отправимся на турнир в Нижний Новгород, затем - «Кубок мэра» в Москве, а 21 августа начнется чемпионат. В этом году сезон стартует рано, и времени на подготовку у нас меньше, чем хотелось бы, но будем стараться провести её профессионально, чтобы она помогла нам в регулярном чемпионате, - цитирует специалиста официальный сайт красно-белых.
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