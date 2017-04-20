Вадим Епанчинцев: «Спартак» начнет подготовку к сезону в Чехии и Австрии

«Мы сильнее. Нам не нужна была помощь судей». Кто приехал в СКА и сразу выиграл

В 25 лет Сергей Плотников уехал в «Питтсбург», затем его обменяли в «Аризону», а через год он перешел в СКА и взял Кубок Гагарина.